Израильская ракета разрушила офисы мировых СМИ в секторе Газа

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на палестинские СМИ.

В результате обстрела было ранено шесть журналистов.

Как сообщалось, Израиль с 14 ноября проводит в секторе Газа военную операцию "Облачный столп", целью которой объявлено уничтожение боевиков и их инфраструктуры. Пока операция сводится к дистанционным ударам, но власти Израиля не исключают возможности сухопутного вторжения в сектор Газа. Общее число погибших в секторе Газа с начала операции достигло 50 человек, сообщают местные медики. Палестинские обстрелы за время противостояния унесли жизни троих израильтян.