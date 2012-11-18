Израильская ракета разрушила офисы мировых СМИ в секторе Газа
15:14, 18 ноября 2012Мир
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В секторе Газа в результате попадания израильской ракеты разрушен бизнес-центр "Аль-Шава", где находились офисы многих медиа-компаний, в том числе Russia Today, Sky News, ITV и палестинские информационные агентства.
В результате обстрела было ранено шесть журналистов
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на палестинские СМИ.
В результате обстрела было ранено шесть журналистов.
Как сообщалось, Израиль с 14 ноября проводит в секторе Газа военную операцию "Облачный столп", целью которой объявлено уничтожение боевиков и их инфраструктуры. Пока операция сводится к дистанционным ударам, но власти Израиля не исключают возможности сухопутного вторжения в сектор Газа. Общее число погибших в секторе Газа с начала операции достигло 50 человек, сообщают местные медики. Палестинские обстрелы за время противостояния унесли жизни троих израильтян.
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