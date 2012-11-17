Азаров выразил соболезнование премьер-министру Египта

Премьер-министр Украины Николай Азаров выразил соболезнование премьер-министру Арабской Республики Египет Гишаму Мухаммаду Кандилю в связи с масштабной катастрофой, в результате которой погибли дети.

«В Украине с глубокой грустью воспринята весть о катастрофе, в результате которой погибли и пострадали дети. Миллионы граждан Украины разделяют боль потерь, которых испытал народ Египта», - цитирует пресс-служба руководителя правительства.

Н.Азаров передал своему коллеге слова искренней поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, в результате столкновения поезда и школьного автобуса в Египте сегодня погибли 49 человек, еще 13 человек пострадали. Трагедия произошла утром в долине Нила в провинции Асьют на юг от Каира. Всего в автобусе находились около 60 детей в возрасте от четырех до шести лет из местной религиозной школы, которые ехали на экскурсию.

В больницах Асьюта работают десятки врачей, которые борются за жизни тех, кто выжил.

Армия АРЕ готовая выделить транспортный самолет, который будет использован, если наиболее пострадавших нужно будет доставить в столичные больницы.

Президент Египта Мухаммед Мурси уже поручил правительству оказать всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших, а также провести тщательное расследование и наказать всех ответственных за произошедшее. После трагедии в отставку подал министр транспорта Мухаммед Рашад аль-Матини, его примеру последовал и глава железных дорог Египта.