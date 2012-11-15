7 штатов собрали подписи под петицией о выходе из состава США

Более 25 тысяч подписей, требуемых для рассмотрения петиции, представили штаты, входящие в "красный пояс", то есть традиционно голосующие за кандидатов от Республиканской партии - это Техас, Луизиана, Северная Каролина, Алабама, Джорджия, Теннесси, а также продемократическая Флорида.

Считающийся оплотом консерватизма Техас собрал под своей петицией свыше 100 тысяч голосов за получение статуса независимого государства. Это единственный из штатов, который присоединился к США как независимое государство с правом выхода, замечает РИА Новости. В период между отделением от Мексики (1836) и вхождением в США (1846) Техас существовал как независимая республика.

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"Поскольку штат Техас имеет сбалансированный бюджет и является 15-й крупнейшей экономикой мира, его выход из состава союза может быть осуществлен на практике", - говорится в заявлении.

Петиции размещены на интернет-сайте Белого дома в разделе "Мы, народ" и являются выражением общественного мнения, на которое необходим официальный ответ федеральных властей.

В последний раз 11 штатов вышли из состава союза в 1860 и 1861 годах после избрания президентом Авраама Линкольна.