Переизбрание Обамы отразилось падением на фондовой бирже

На вечерних торгах в среду индекс Доу-Джонса и другие ведущие индексы снизились более, чем на 2%.

Аналитики считают, что инвесторы обеспокоены исходом грядущих дебатов демократов и республиканцев по налоговой реформе Обамы. Реформа, получившая в СМИ название "финансовый обрыв", предполагает увеличение объема налоговых поступлений в федеральный бюджет до почти 800 миллиардов долларов и сокращение бюджетных расходов. Реформа вступит в силу до конца этого года - если не будет согласовано иное, компромиссное решение.

По теме: Из-за переизбрания Обамы дешевеют нефть и доллар

Некоторые эксперты считают, что это может привести к новой рецессии в американской экономике.

Ранее, на встрече со сторонниками в Чикаго, замечает Радио Свобода, Обама заявил, в частности, о своей готовности сотрудничать с республиканцами в деле сокращения бюджетного дефицита.

6 ноября в США, параллельно с президентскими, проходили довыборы в Конгресс. В результате демократы увеличили свое большинство в Сенате, а республиканцы сохранили большинство в Палате представителей.

В среду международное агентство Fitch вновь отметило, что неспособность американского правительства решить эти проблемы может привести к снижению рейтинга страны, сообщает РИА "Новости".

Агентство Moody's Investors Service заявило, что переизбрание Барака Обамы президентом на второй срок внесло некую определенность в политическую ситуацию в США, однако опасения за долгосрочное экономическое здоровье страны все еще велики. Агентство также напомнило о возможности понижения рейтинга страны.