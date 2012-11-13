Израиль уничтожил несколько сирийских артустановок
Израильские войска 12 ноября уничтожили несколько сирийских артиллерийских установок.
Об этом заявило командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильский танк открыл огонь по целям на сирийской территории в ответ на падение снаряда, выпущенного сирийской САУ, на израильской стороне линии разграничения на Голанских высотах.
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"Танкисты подвергли обстрелу позиции, с которых был выпущен снаряд. Зафиксировано несколько прямых попаданий. Израильская сторона направила в ООН жалобу на действия сирийской стороны, противоречащие соглашению о прекращении огня. Израиль и в дальнейшем не будет терпеть обстрелов своей территории с сирийской стороны границы. Ответ на подобные действия будет максимально жестким", - приводит заявление ЦАХАЛа Лента.ру.
Израильские войска уже второй день подряд открывают ответный огонь по целям в Сирии. Днем ранее бойцы ЦАХАЛа сделали "предупредительный" выстрел противотанковой ракетой по САУ, обстрелявшей израильскую сторону линии разграничения.