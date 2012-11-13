Израиль уничтожил несколько сирийских артустановок

Об этом заявило командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильский танк открыл огонь по целям на сирийской территории в ответ на падение снаряда, выпущенного сирийской САУ, на израильской стороне линии разграничения на Голанских высотах.

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"Танкисты подвергли обстрелу позиции, с которых был выпущен снаряд. Зафиксировано несколько прямых попаданий. Израильская сторона направила в ООН жалобу на действия сирийской стороны, противоречащие соглашению о прекращении огня. Израиль и в дальнейшем не будет терпеть обстрелов своей территории с сирийской стороны границы. Ответ на подобные действия будет максимально жестким", - приводит заявление ЦАХАЛа Лента.ру.

Израильские войска уже второй день подряд открывают ответный огонь по целям в Сирии. Днем ранее бойцы ЦАХАЛа сделали "предупредительный" выстрел противотанковой ракетой по САУ, обстрелявшей израильскую сторону линии разграничения.