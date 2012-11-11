Израиль нанес предупредительный удар по Сирии

В сообщении говорится о неких «предупредительных выстрелах», однако, по данным Agence France-Presse, Израиль выпустил по Сирии одну противотанковую ракету Spike NLOS.

Кроме того, ЦАХАЛ обратился в ООН с жалобой, в которой предупредил, что любое проявление агрессии со стороны Сирии не будет проигнорировано и найдет решительный ответ, пишет Лента.ру.

Удар по Сирии был нанесен в ответ на инцидент, произошедший на границе ранее 11 ноября: минометная мина, выпущенная с территории Сирии, попала в пост ЦАХАЛа на Голанских высотах. В результате случившегося никто не пострадал.

Этот инцидент стал не первым за последнюю неделю. Так, 8 ноября на Голанских высотах упало три артиллерийских снаряда, а за несколько дней до этого израильский патруль в этом районе подвергся обстрелу, хотя, по данным ЦАХАЛа, обстрел был непреднамеренным.

Все эти случаи имеют особую важность в связи с тем, что на Голанских высотах проходит линия прекращения огня, утвержденная в 1973 году (так называемая Пурпурная линия). Как отмечают информагентства, сегодняшний удар Израиля по Сирии по сути стал первым с 1973 года случаем, когда Израиль открыл огонь по территории Сирии.

Голанские высоты, ранее входившие в территорию Сирии, были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года и впоследствии аннексированы. Израиль считает эту территорию своей, хотя мировое сообщество не признает за ним это право. ООН, в частности, считает Голанские высоты сирийской оккупированной территорией, отмечает Lenta.ru.