В своей явке Развозжаев "признал, что совершил преступление" по заказу Грузии (фото)

"Выйдя из (Хаис) я увидел человека, как мне показалось, следящего за мной. Стараясь уйти от него я прошел через двор и поймал автомобиль форд синего цвета. Я сказал водителю ехать на вокзал, но подороге понял что не смогу уехать из России и бросить близких мне людей" - написано в явке.

Дальше в тексте идет рассказ о том, что опасаяь слежки Развозжаев, якобы, решил ехать в Россию (!), чтобы там спрятаться.

"Я решил что приехав в Москву переночую на вокзале ,но там увидел женщину, предлагавшую квартиру в найм", - говорится в опубликованой явке.

Развозжаев "расскаялся" и решил написать явку с повинной.

"Я принял решение о явке с повинной потомучто понял что совершил преступление по заказу грузинской политической элиты, а я считаю себя патриотом".

Как известно, Развозжаев отказался от этой "явки" на первом же допросе, сказав, что ее из него выбили под пытками.

«Меня украли… выдавили показания на Навального, Кагарлицкого, Удальцова... Прошу защиты членов моей семьи, им угрожает опасность», - заявил Леонид Развозжаев 7 ноября в Мосгорсуде.