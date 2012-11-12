Пятеро гарвардских студентов запустили в космос гамбургер

Как передает Lenta.ru, свой эксперимент студенты назвали «Операцией 'Скайфолл» в честь 23-го фильма о Джеймсе Бонде, который вышел на экраны в октябре 2012 года.

Студенты взяли обычный гамбургер, купленный за несколько дней до эксперимента в забегаловке B.good в штате Массачусетс. За эти дни он успел стать более твердым. Они побрызгали бутерброд спреем, чтобы минимизировать воздействие ветра, и прикрепили к нему видеокамеру и GPS. Затем студенты запустили гамбургер в космос на воздушном шаре, наполненном гелием.

Бутерброд поднялся в стратосферу. На высоте примерно в 30 километров шар лопнул, и гамбургер упал обратно на землю. Он приземлился в лесу неподалеку от Бостона, примерно в 200 километрах от места запуска. Гамбургер застрял в деревьях. Снять бутерброд вместе с видеокамерой удалось только через несколько дней.

Студенты уверяют, что гамбургер из закусочной B.good стал первым гамбургером в космосе.