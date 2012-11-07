В Сирийской оппозиции наметилась смена руководства
08:51, 07 ноября 2012Мир
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Ведущие сирийские оппозиционные группы, члены которых находятся в изгнании, пытаются избрать новое руководство.
Сирийская оппозиция меняет руководство
Эти попытки призваны ослабить влияние Сирийского национального совета, критики которого говорят, что там слишком сильное влияние исламистов из «Мусульманского братства» и, в то же время, мало представлены вооруженные повстанцы и активисты оппозиции, которые ведут борьбу с режимом президента Башара Асада непосредственно в Сирии, пишет Радио Свобода.
Активисты оппозиции планируют встретиться в четверг в Катаре, чтобы выбрать 50 представителей, которые могли бы объединить оппозиционеров и координировать действия с повстанцами в Сирии.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон на прошлой неделе заявила, что сирийской оппозиции пора выйти за пределы Сирийского национального совета.
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