В Сирийской оппозиции наметилась смена руководства

Эти попытки призваны ослабить влияние Сирийского национального совета, критики которого говорят, что там слишком сильное влияние исламистов из «Мусульманского братства» и, в то же время, мало представлены вооруженные повстанцы и активисты оппозиции, которые ведут борьбу с режимом президента Башара Асада непосредственно в Сирии, пишет Радио Свобода.

Активисты оппозиции планируют встретиться в четверг в Катаре, чтобы выбрать 50 представителей, которые могли бы объединить оппозиционеров и координировать действия с повстанцами в Сирии.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон на прошлой неделе заявила, что сирийской оппозиции пора выйти за пределы Сирийского национального совета.