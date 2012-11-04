Россия готова рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН в Сирию

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в преддверии встречи главы МИД России Сергея Лаврова со спецпосланником ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими, сообщает РИА Новости.

"Мы готовы обсуждать пути реализации этого документа (женевского коммюнике) с упором на налаживание диалога в Сирии в условиях полного и гарантийного прекращения огня. Когда мы говорим гарантийного, мы готовы рассматривать вопрос о размещении наблюдателей, миротворцев ООН, согласованном с сирийским правительством", - сказал Богданов журналистам.

По его словам, "прекращения огня можно добиваться не сразу и не везде". Он отметил, что оппозиция разрозненна, среди них нет координации. "Идея состоит в том, чтобы на местах между оппозицией и властью при международном посредничестве достигать перемирия", - заметил замглавы МИД РФ.