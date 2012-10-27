Лауреатами премии Сахарова стали иранские правозащитники

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 26 октября в Страсбурге на конференции президентов Европарламента.

“Вручение премии Сахарова за свободу мысли иранцам является посланием солидарности и признания женщины и мужчины, которые преодолели страх и запугивание и решили поставить интересы своей страны выше собственных интересов”, - заявил президент Европарламента Мартин Шульц.

Н.Студе занималась защитой интересов оппозиционных активистов Ирана, женщин и узников совести, арестована в сентябре 2010 года по обвинению в распространении пропаганды, подрывающей безопасность страны.

Ж.Панай известен своим фильмом “Белый шар”, в котором показал тяжелую жизнь детей, женщин и бедных людей в Иране. Он был арестован в марте 2010 года и осужден к 6 годам заключения и к запрету на протяжении 20 лет снимать фильмы. Его последний фильм “Это - не кино” был тайно вывезен из Ирана и в 2011 году представлен на Каннском фестивале.

Церемония вручения премии и денежного вознаграждения в 50 тысяч евро должна состояться 12 декабря на сессии Европарламента.

На нынешнюю премию также претендовали белорусский правозащитник Алесь Бяляцкий и участницы российской панк-группы Pussy Riot.