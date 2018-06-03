Россия: выборы закончились, протесты – нарастают

С задержанными не церемонились, некоторых избивали прямо в автозаках… Москва негодует из-за фальсификаций… 10 декабря готовится общероссийская акция протеста...

10 декабря в стране готовится общероссийская акция протеста.

Еще 4 декабря в такой сценарий мало кто верил. Но за несколько дней после оглашения предварительных данных парламентского голосования только в Москве прошло несколько многотысячных митингов. Не согласные с результатом выборов россияне вышли на улицу, чтоб сказать решительное «нет» фальсификациям. Власти вынужденно принимают меры, но признавать провал курса «суверенной демократии» пока не торопятся. Как, впрочем, и пить шампанское за победу, что пообещал «единоросам» в ночь подсчета голосов Дмитрий Медведев.

Акции протеста начались еще в день выборов в Госдуму, 4 декабря. Тогда на Триумфальной и Манежной площадях были задержаны более 100 человек.

Уже на следующий день, 5 декабря, состоялся еще один митинг оппозиции – на Чистых прудах. Из санкционированной с властями акции на 300 участников он неожиданно перерос в многотысячное шествие в сторону Лубянки, где расположено одно из ключевых учреждений страны – ФСБ. Во время акции задержали, по разным оценкам, от 300 до 500 человек.

Шествие стало самой массовой политической акцией несистемной оппозиции в Москве за годы присутствия Владимира Путина у власти. Двух лидеров акции – оппозиционера Илью Яшина и известного блогера Алексея Навального арестовали на 15 суток за сопротивление полиции. К слову, именно благодаря Навальному популярный Интернет-мэм «Единая Россия – партия жуликов и воров» вышел за рамки сети и давно укрепился в ассоциациях с партией власти.

К выступлениям оппозиционеров на Триумфальной площади 6 декабря власти подготовились уже более тщательно. С самого утра в блогах и социальных сетях стали появляться сообщения о вводе в Москву дополнительных сил внутренних войск. А ближе к вечеру появились даже фотографии водометов и специальных полицейских автомобилей в центре столицы.

Среди упредительных мер власти был и традиционный сбор своих сторонников. Утром 6 декабря тысячи представителей молодежных прокремлевских движений автобусами доставили на Манежную площадь. Своим присутствием они должны были доказать, что у «Единой России» «чистая победа». И то, что многие из них, по свидетельствам очевидцев, даже не достигли избирательного возраста, особого значения не имело.

Правда, на количество недовольных такой маневр властей не повлиял (а возможно, даже и наоборот). «Восстание лайков», «Твиттер-революция», «славянская весна» - так уже через несколько часов будут называть тех, кто вышел на улицы Москвы, чтоб отстоять отличающуюся от кремлевской точку зрения. Такие эпитеты закономерны: обсуждение подготовки к акции протеста на Триумфальной площади вошло в десятку самых обсуждаемых мировых тем в Twitter. Собтвенно там же, а еще на Фейсбуке, в ЖЖ и других блогах распространялись также призывы присоединится к акции.

«Весь центр Москвы заставлен автозаками. Стянуты отряды бойцов внутренних войск. Для кого это все? Неужели нас так боятся?» – это лишь одно из тысяч сообщений на эту тему в Twitter.

Тем временем обычные пользователи Фейсбука давали советы, как себя вести при задержании ОМОНом («запомните время задержания на месте акции, опознавательные знаки на одежде задерживающего, отличительные приметы его внешности»), как готовится к митингу («одеть одежду, которую не жалко, предупредить близких о своем участии, зарядить телефон и пополнить его счет»), и напоминали тем, кто туда все-таки пойдет: митинг несанкционированный, а потому статься может всякое. Впрочем, московская полиция и сама предупредила: действовать с незаконными митингующими будет жестко.

Политтехнологи Кремля попытались сделать свой контрход. На Триумфальную спешно были переброшены несколько тысяч активистов прокремлевских движений «Россия молодая», «Сталь», «Наши», Молодая гвардия». Юную поросль, как сообщают некоторые российские СМИ, похоже, организованно доставили из регионов. «Пионэры» с барабанами заняли весь центр Триумфальной еще до начала митинга.

Но оппозицию это не остановило. В назначенное время из толпы, скопившейся у выхода метро «Маяковская», и из других точек по периметру Триумфальной то тут, то там послышалось бойкое «Россия без Путина!», «Народ не верит Путину», «Свободу вчерашним задержанным!» Омоновцы тут же начали хватать кричавших. В общей суматохе смешались все – и протестующие, и простые прохожие, и журналисты с фотографами. Определить, сколько именно человек вышло на акцию, на месте было практически невозможно.

Чтоб заглушить критиков Кремля, молодые фанаты Путина и «Единой России» под бой барабанов бойко стали скандировать свои лозунги: «Медведев, Путин – мы с тобой!», «Медведев: чистая победа!» и т.д. Тех, кто с этим был не согласен, полицейские в два счета уносили в автозаки. К счастью, задерживали не всех без разбору – простых зевак просили «проходить, не задерживаться». Правда, при мне две женщины так и не смогли преодолеть полицейский кордон, чтобы пройти в концертный зал им. Чайковского. Ни билеты по 1,5 тысячи рублей, ни призывы к совести не возымели на полицейских никакого влияния. Больше не повезло нескольким журналистам, пришедшим на митинг по заданию редакции. Как сообщает российский «Коммерсант», на Триумфальной правоохранители избили его штатного корреспондента. Несмотря на предъявление редакционного удостоверения, в автозак «загребли» даже светскую колумнистку Божену Рынску, которая просто находилась рядом с многочисленными фотографами. Среди задержанных традиционно оказались Борис Немцов (которого «взяли» еще на выходе их подземного перехода), Эдуард Лимонов, а также Сергей Митрохин из непрошедшего в Думу «Яблока». С малоизвестными широкой публике задержанными не церемонились, некоторых избивали прямо в автозаках. Потом многие из них обратились за помощью к медикам — в основном с травмами носа, ушибами и порванными мышечными связками.

Часть участников акции до сих пор находится в отделениях полиции. Московские суды, по сообщениям блогеров, «штампуют» в конвеерном режиме решения об административных нарушениях.

Если учесть, что всего во время акции было задержано около 600 человек, то наверняка можно сказать, что посетили ее в тот вечер тысячи недовольных.. При этом российское официальное телевидение, или, как его называют в народе, зомбоящик, ни словом не обмолвилось о событиях на Триумфальной. Действительно, зачем россиянам видеть происходящее у себя в стране, лучше пусть ужасаются погромам, например, в Греции…

Но остановит ли это волну негодования? В «рунете» уже анонсирована новая акция протеста. На этот раз, как утверждается в анонсе, общероссийская. Ее назначили на субботу, 10 декабря. В Москве митинг согласован, правда, при участии не больше 300 человек. Те, кто собирается на новый митинг, как и раньше, требуют учесть факты нарушений на выборах 4 декабря, некоторые – хотят повторного голосования.

Наблюдатели пока очень осторожны в своих прогнозах о дельнейшем развитии событий. Но и так понятно: властям в преддверии президентских выборов 4 марта 2012 года будет все сложнее не замечать накал протестных настроений.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве

Фото с сайтов радио "Эхо Москвы","Комсомольская правда"