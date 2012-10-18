Во время беспорядков в Афинах задержаны более ста человек (фото)

20:05, 18 октября 2012
Мир
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В Афинах по время беспорядков задержаны более ста человек, 9 пострадали.

Греция - в беспорядках, фото ЕРА

Более 100 человек были задержаны во время беспорядков в Афинах в четверг, сообщает РИА «Новости».

Греція, фото ЕРА

Число задержанных составило 107, однако лишь трое из них были арестованы по различным обвинениям, остальные будут отпущены. Пострадали шесть граждан и трое полицейских, сообщила полиция. Один демонстрант, как сообщили местные телеканалы, скончался от сердечного приступа.

Греция, фото ЕРА

Десятки тысяч человек участвовали в четверг в демонстрациях протеста против политики правительства по сокращению расходов в обмен на кредиты ЕС и МВФ. Группы молодежи, отделившиеся от мирных демонстраций, забрасывали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, полиция отвечала слезоточивым газом.

В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка.

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