Во время беспорядков в Афинах задержаны более ста человек (фото)

Более 100 человек были задержаны во время беспорядков в Афинах в четверг, сообщает РИА «Новости».

Число задержанных составило 107, однако лишь трое из них были арестованы по различным обвинениям, остальные будут отпущены. Пострадали шесть граждан и трое полицейских, сообщила полиция. Один демонстрант, как сообщили местные телеканалы, скончался от сердечного приступа.

Десятки тысяч человек участвовали в четверг в демонстрациях протеста против политики правительства по сокращению расходов в обмен на кредиты ЕС и МВФ. Группы молодежи, отделившиеся от мирных демонстраций, забрасывали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, полиция отвечала слезоточивым газом.

В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка.