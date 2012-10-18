В Афинах протестующие забрасывают полицию камнями и "коктейлями Молотова"
14:17, 18 октября 2012Мир
913
В столице Греции протестующие бросают камни и бутылки, полиция применила слезоточивый газ.
В Греции - неспокойно. Фото http://www.webpark.ru
Участники многотысячной акции протеста в Афинах бросают камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию, сообщает АР.
В ответ полицейские применили слезоточивый газ.
В четверг в Афинах проходит уже вторая за месяц 24-часовая забастовка против очередных правительственных мер по сокращению госрасходов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter