В Афинах протестующие забрасывают полицию камнями и "коктейлями Молотова"

Участники многотысячной акции протеста в Афинах бросают камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию, сообщает АР.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

В четверг в Афинах проходит уже вторая за месяц 24-часовая забастовка против очередных правительственных мер по сокращению госрасходов.

Газета.ру