В Афинах протестующие забрасывают полицию камнями и "коктейлями Молотова"

14:17, 18 октября 2012
Мир
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В столице Греции протестующие бросают камни и бутылки, полиция применила слезоточивый газ.

Греція. Фото http://www.webpark.ru

Участники многотысячной акции протеста в Афинах бросают камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию, сообщает АР.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

В четверг в Афинах проходит уже вторая за месяц 24-часовая забастовка против очередных правительственных мер по сокращению госрасходов.

Газета.ру

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