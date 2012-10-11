Депутат Европарламента обеспокоен ситуацией в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на семинаре в Европарламенте, организованном накануне украинских выборов в Комитете по вопросам иностранных дел.

“Я обеспокоен ситуацией накануне выборов. Это потому, что есть другой подход у тех, кто отвечает за проведение выборов, по сравнению с 2010 годом”, - сказал евродепутат.

Он отметил, что прежде всего, обеспокоенность вызывает ситуация со средствами массовой информации в Украине, которая характеризуется недостаточной независимостью, а также политизацией. При этом депутат отдельное внимание обратил на ситуацию вокруг телеканала TBi.

Кроме того, по словам М.Галера, обеспокоенность вызывает и состав окружных избирательных комиссий и использование государственных ресурсов для проведения предвыборной кампании правящей партии.

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Евродепутат отметил, что и на предыдущих выборах в Украине регистрировались нарушения, но “тогда нарушения были сбалансированными на Востоке и Западе, а сейчас они происходят преимущественно с одной стороны”.

Кроме того, М.Галер подчеркнул, что тот факт, что лидеры оппозиции находятся в тюрьме, имеет “беспрецедентное влияние” на ход предвыборной кампании и сами выборы.