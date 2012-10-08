Чавес уверенно шагает к своему четвертому президентству

По предварительным данным Национального избирательного совета после подсчета почти 90% бюллетеней за Чавеса проголосовали более 54% избирателей, а за его оппонента, кандидата от демократической оппозиции Энрике Каприлеса - на 10% меньше, пишет Радио Свобода.

Сторонники Чавеса устроили пышное празднование на улицах Каракаса. Это будет четвертый президентский срок социалиста Чавеса.

В день голосования значительных инцидентов не произошло. Явка избирателей была выше 80%, на некоторых участках голосование продолжали на несколько часов.