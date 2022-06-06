Их временные 90-дневные визы заменят на долгосрочные, что, в частности, даст им право на трудоустройство.

Около 70 диссидентов, выехавших из РФ в Германию из-за российской агрессии против Украины по 90-дневной визе, смогут получить от немецких властей вид на жительство.

Об этом сообщает Spiegel.

Федеральные министерства внутренних и иностранных дел Германии разработали программу для граждан РФ, въезжающих на немецкую территорию по временным визам и не желающих возвращаться в Россию из-за опасности.

В документе, подготовленном ведомствами, отмечается, что Германия имеет "особое политическое обязательство... в отношении людей, которые в последние годы отстаивали права человека, демократию и верховенство права вопреки политическому курсу российского руководства".

Программа предусматривает возможность предоставления вида на жительство для россиян, которые:

были или являются работниками немецких учреждений и организаций за рубежом;

работают в правозащитной сфере;

являются членами организаций, признанных в России "иноагентами" или "нежелательными организациями";

журналистами, чьи СМИ закрылись после вторжения РФ в Украину.

Их временные 90-дневные визы заменят на долгосрочные, что, в частности, даст им право на трудоустройство. Кроме того, предполагается, что в течение первого года пребывания в Германии российским диссидентам будут помогать финансово за счет грантов.

Spiegel не называет имен россиян, которым планируют предоставить вид на постоянное проживание в Германии, но цитирует российского журналиста Михаила Зыгаря, который заявлял о проблемах с проживанием на немецкой территории.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что федеральное правительство Германии хочет облегчить въезд в страну критикам Кремля из России.

Кроме того, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер представит доклад о защите конституции, которая будет сфокусирована на угрозе российского шпионажа.

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