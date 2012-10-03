США помогут сирийским повстанцам закрепиться на отвоеванной территории
01:56, 03 октября 2012Мир
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США не собираются организовывать интервенцию в Сирию, а лишь оказывают невоенную помощь оппозиции.
Об этом заявила официальный представитель государственного департамента Виктория Нуланд.
"Мы ясно дали понять, что смотрим на это лишь с точки зрения оказания помощи оппозиции и говорим лишь о невоенной помощи, об обучении, о попытках помочь тем сирийцам, которые пытаются восстановить управление в тех частях страны, которые освобождены из-под влияния режима", - сказала она.
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