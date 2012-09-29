В Испании на смену жаре и пожарам пришли ливни и наводнения: есть погибшие

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

Потоки воды были настолько мощные, что они переворачивали машины, блокировали дороги и заставили сотни людей покинуть свои дома. Больше всего пострадали провинция Малага на юге страны и районы Мурсия и Альмерия на юго-востоке.

600 человек пришлось эвакуировать из их домов в провинции Андалусия.

Метеослужба Испании заявила, что только во время одного из ливней выпало до 245 литров воды на квадратный метр.

На выходных, согласно прогнозу синоптиков, на юге страны продлятся проливные дожди и мощные грозы.