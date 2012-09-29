На Японию обрушился тайфун: высота волн - 12 метров
Число пострадавших в результате обрушившегося на юг Японии тайфуна "Джелават" увеличилось до 65 человек, обесточены более 331 тысяч домов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации Национального метеорологического агентства Японии, тайфун "Джелават", ставший 17-м тайфуном в этом сезоне на северо-западе Тихого океана, находится рядом с префектурой Кагосима и движется на северо-восток со скоростью 30 километров в час.
Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость шквалистого ветра, сопровождающего циклон, достигает 45 метров в секунду, с порывами до 65 метров в секунду.
По состоянию на 17.00 по местному времени (11.00 по киевскому времени), в районе города Наха была зафиксирована максимальная скорость ветра в 61,2 метра в секунду. Скорость выпадения осадков в районе тайфуна составляет 55 миллиметров в час. Высота волн уже достигает около 12 метров.
В результате тайфуна травмы получили уже 65 человек. Информации о жертвах стихии пока не сообщается. Более 4 тысяч человек эвакуированы из своих домов в результате угрозы их затопления.
Без электричества остаются 331 тысяча 500 домов, что составляет примерно 60% от общего числа строений на острове Окинава.
Все вылеты из аэропорта Наха, запланированные на субботу, отменены. Метеорологи предупреждают об опасности оползней из-за дождей, сопутствующих тайфунам, а также о необходимости соблюдать осторожность из-за сильного порывистого ветра.
Согласно прогнозам Национального метеорологического агентства, к воскресенью тайфун должен достигнуть главного японского острова Хонсю.