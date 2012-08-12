В Иране количество жертв землетрясения возросло до 250 человек

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил замглавы МВД Ирана и глава организации по управлению чрезвычайными ситуациями при ведомстве Хасан Кадами.

"В соответствии с последними данными, погибли 250 человек и более 1,8 тысячи человек пострадали в результате землетрясения. Разрушены порядка 110 деревень, и мы надеемся, что это количество (жертв и пострадавших) не увеличится", - сказал Х.Кадами.

По его словам, в настоящее время расчищено большинство завалов, населению предоставлена соответствующая помощь.

По данным Геологической службы Ирана, магнитуда землетрясения, которое произошло в 16.53 по местному времени, составила 6,3. Очаг подземных толчков находился на глубине 9,8 километра в 32 километрах от города Ахар провинции Восточный Азербайджан.