Польскую радиостанцию, оскорблявшую в эфирах украинок, до сих пор не наказали

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в четверг сообщил представитель пресс-службы Станислав Максимович, заметив, что в начале июля KRRiT поручил определить санкции для радиостанции главе Совета Яну Двораку.

"На сегодняшний день решение не принято. Трудно сказать, когда это может произойти, поскольку законодательство не вводит никаких сроков. Все зависит от руководителя", - сказал собеседник агентства.

Он заметил, что, согласно польскому законодательству, максимальный штраф за нарушение закона о радиовещании и телевидении может составлять до 50% годовой оплаты за пользование лицензией на вещание, который в случае Eska Rock составляет около 30 тысяч долларов (оплата - 60 тысяч долларов).

С.Максимович сообщил УНИАН, что радиостанция может обжаловать решение о назначении ей штрафа в суде, отметив, что собственно так она сделала в двух предыдущих случаях, когда Совет оштрафовал ее по 15 тысяч долларов тоже из-за программы Poranny WF, в которой прозвучали оскорбительные высказывания об украинках.

Собеседник агентства заметил, что суды еще не приняли окончательного решения в этих делах.

В то же время он отметил, что в прошлом году Апелляционный суд окончательно подтвердил правомерность наказания одного из самых популярных в Польше телеканалов TVN за "оскорбление национального флага" Польши, которое имела место в программе Кубы Воевудского, и за которое телеканал должен уплатить штраф в размере около 140 тысяч долларов.

Представитель пресс-службы отметил, что Совет может также отозвать лицензию на радиовещание для Eska Rock.

В то же время близкий к KRRiT источник высказал УНИАН мнение, что руководитель Совета не спешит определять наказание для радиостанции, чтобы проследить за ее дальнейшими действиями, заметив, что недавно появилась информация, что станция осенью может опять взять на работу Кубу Воевудского.

"Это может быть своеобразный способ контроля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, руководство Eska Rocк, которое сначала защищало ведущих программы Poranny WF, убеждая, что они не намеревались оскорбить украинок, а лишь высмеивали "стереотипы некоторых поляков", после того, как скандал приобрел огласку, закрыли программу и уволили ее ведущих.

Справка УНИАН. Слова Кубы Воевудского и Михала Фигурского о домработницах из Украины вызвали международный скандал, когда украинский МИД выступил с требованием публичных извинений, а польский МИД назвал их высказывания "идиотическими и хамскими".

Это дело вызвало лавину комментариев в интернете и средствах массовой информации, став одной наиболее топових тем в Польше, а ряд частных лиц и польских организаций подали заявления в прокуратуру на ведущих программы.

По данным компании Kantar Media, которая мониторит рынок рекламы польских средств массовой информации, Eska Rocк в прошлом году заняла десятое место по рекламным доходам среди польских радиостанций, заработав более 10 миллионов долларов.