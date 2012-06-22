МИД Польши: высказывания журналистов об украинках - идиотические и хамские

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь польского МИД Марчин Босацкий, которого цитируют польские медиа.

"Высказывания этих мужчин являются не только идиотическимии, но скандальными и хамскими", - сказал пресс-секретарь, отметив, что они должны попросить прощения не только у украинцев, но также у поляков.

М.Босацкий подчеркнул, что подобные высказывания вредят многолетнему построению добрых отношений между гражданами обоих государств.

"Дружбы между поляками и украинцами, между обычными гражданами", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня один из журналистов программы Eska Rock "Poranny WF" Михал Фигурский озвучил в эфире извинение перед гражданками Украины, отметив, что он вместе с Кубой Воевудским не хотели оскорбить украинок, а высмеивали "стереотипы некоторых поляков".

Вчера МИД Украины заявил о необходимости публичных извинений за высказывания, прозвучавшие в эфире польской радиостанции на прошлой неделе и касались украинок, выполняющих домашние работы в Польше.

Ряд организаций и частных лиц вчера подали в прокуратуру заявления с требованием привлечь к ответственности журналистов станции за их ксенофобские высказывания об украинках.