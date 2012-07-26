Суд обязал Россию выплатить испанцам компенсацию за национализацию ЮКОСа

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Covington & Burling (представляла интересы истцов), опубликованном на MarketWatch, пишет Лента.ру.

Размер компенсации не сообщается. В пресс-релизе указано лишь, что суд оценил "ЮКОС" на момент национализации более чем в 60 миллиардов долларов.

Иск со стороны нескольких испанских инвестфондов, которые являлись владельцами депозитарных расписок (ADR) "ЮКОСа", был подан еще в 2007 году. Сумма иска не раскрывалась. Инвесторы требовали возместить им потери, понесенные в результате передачи активов "ЮКОСа" государству, на основании российско-испанского соглашения о взаимной защите инвестиций.

Как указано в сообщении Covington & Burling, суд пришел к выводу, что налоговые претензии, предъявленные "ЮКОСу", были только предлогом для экспроприации активов компании и последующей передачи их государственной "Роснефти".

Это уже второе решение международного арбитража относительно компенсаций миноритарным акционерам "ЮКОСа". В 2010 году суд постановил, что российское правительство должно выплатить британской фирме RosinvestCo компенсацию в 3,5 миллиона долларов за национализацию "ЮКОСа" (хотя компания требовала 200 миллионов).