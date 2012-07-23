МИД: Сирия готова применять химическое оружие

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом заявил, выступая в Дамаске, официальный представитель сирийского МИДа Джихад Макдиси.

Он подчеркнул, что в ходе нынешнего гражданского конфликта в самой Сирии оружие массового поражения применяться не будет.

Ранее официальный представитель американского Белого дома Джей Карни подчеркнул, что если Башар Асад применит химическое оружие, то ему придется ответить за свои действия.