Башару Асаду предложили безопасный выезд из Сирии

С таким предложением к Дамаску выступил сегодня Специальный комитет Лиги арабских государств /ЛАГ/ по сирийскому урегулированию, в который входят министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Султаната Омана, Алжира, Ирака и Кувейта, пишет ИТАР-ТАСС

В Сирии должно быть сформировано "полномочное переходное правительство с участием оппозиционных фракций, находящихся внутри и за пределами страны, повстанцев в лице "Сирийской свободной армии" и представителей существующей администрации". Об этом говорится в заявлении Специального комитета ЛАГ.

"Существует арабский консенсус по поводу необходимости скорейшей отставки президента Башара Асада и его безопасного отъезда с семьей из Сирии", - пояснил на пресс- конференции в Дохе премьер-министр, глава МИД Катара шейх Хамад бен Джасем Аль Тани. По его мнению, "наступил момент, когда сирийский лидер должен пойти на этот мужественный шаг во имя прекращения кровопролития и сохранения национального единства".

Как объявлено в Дохе, генеральный секретарь ЛАГ Набиль аль-Араби и премьер-министр Катара направятся в Москву и Пекин с целью ознакомить руководства России и Китая с решениями межарабского сообщества. ЛАГ намерена также добиться экстренного заседания Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения вопроса о создании в Сирии "безопасных зон для беженцев" и так называемых "гуманитарных коридоров".