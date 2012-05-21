Янукович договорился с Румынией об активизации
23:30, 21 мая 2012Мир
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Украина и Румыния договорились об активизации двусторонних отношений.
Об этом заявил ПрезидентУкраинуВикторЯнукович винтервью журналистам,рассказывая об итогахсвоей встречи сПрезидентом РумынииТраяномБасескув Чикаго.
"Мы договорились,что уже пришловремя активизироватьнаше сотрудничество надвустороннем уровнеи обязательно будетвизит ПрезидентаРумынии вУкраину,апосле этого ПрезидентУкраинупосетитРумынию",- подчеркнул В.Янукович.
Он подчеркнулна необходимости усилениясотрудничествамежду странами: "у насочень много естьобщих дел,ну икроме того мысоседи".
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