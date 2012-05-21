Янукович договорился с Румынией об активизации

Об этом заявил ПрезидентУкраинуВикторЯнукович винтервью журналистам,рассказывая об итогахсвоей встречи сПрезидентом РумынииТраяномБасескув Чикаго.



"Мы договорились,что уже пришловремя активизироватьнаше сотрудничество надвустороннем уровнеи обязательно будетвизит ПрезидентаРумынии вУкраину,апосле этого ПрезидентУкраинупосетитРумынию",- подчеркнул В.Янукович.



Он подчеркнулна необходимости усилениясотрудничествамежду странами: "у насочень много естьобщих дел,ну икроме того мысоседи".