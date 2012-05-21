У «Репортеров без границ» новый гендиректор

Об этом сообщает MediaSapiens со ссылкой на сайт этой влиятельной международной медиа-организации.

Как объяснил выбор Руководящего совета «Репортеров без границ» (RSF) его председатель Доминик Жербо (Dominique Gerbaud), «нам нужен был тот, кто знает медиа изнутри, кто отстаивает свободу информации, но при этом является хорошим менеджером. Мы считаем, что К.Делуар наделен всеми этими качествами. Он вдохнул новую энергию в деятельность Центра подготовки журналистов (CFJ), который возглавлял на протяжении четырех лет. Бывший репортер-криминалист, хорошо владеющий пером, он страстно отстаивает свои взгляды. Делуар – страстный сторонник интернета и новых технологий. Он имеет все необходимые качества для того, чтобы дать новый импульс деятельности «Репортеров без границ».

К.Делуар заменит на должности нынешнего генерального директора RSF Жана-Франсуа Жюльяра (Jean-Franзois Julliard) с июля текущего года.

Как сообщила УНИАН представитель «Репортеров без границ» в Украине Оксана Романюк, после этого назначения «Репортеры без границ» планируют развивать региональные представительства организации, в том числе в странах Восточной Европы.

41-летний К.Делуар с 2008 года был директором парижского Центра подготовки журналистов (CFJ). По окончании в 1994 году Высшей школы экономических и коммерческих наук (ESSEC) в Париже К.Делуар работал в телевизионном бюро TF1 в Берлине, затем – журналистом в газетах и на телевидении, прежде всего в Arte и LCI.

С 1998 по 2007 год работал во французском новостийном еженедельнике Le Point. Занимался журналистскими расследованиями, публиковал статьи расследовательного характера во Франции и за рубежом.

До 2009 года К.Делуар был также издателем французского издательства Flammarion. Он – автор нескольких бестселлеров, в частности, «Саботированное расследование» (L'Enquête Sabotée (2004), Sexus Politicus (2006) и Circus Politicus (2012). Он создал также документальный фильм «Интимный Ширак»/Chirac intime.

«Я очень рад присоединиться к «Репортерам без границ» и их энергичной и конструктивной команде, – отметил К.Делуар. – Как журналист я всегда стремился наполнить понятие свободы информации содержанием и силой. Теперь буду продолжать работать над тем, чтобы «Репортеры без границ» развивались и в дальнейшем. Буду делать все возможное, чтобы защищать свободу и тех, кто ее воплощает».

*** Основанная в 1985 году «Репортеры без границ» (RSF) – одна из ведущих неправительственных организаций, которая способствует защите свободы журналистской деятельности, распространению новостей и информации. Она отслеживает и осуждает нарушение свободы медиа, призывает правительства прекратить цензирование медиа, оказывает моральную и финансовую поддержку журналистам, которые подвергаются преследованиям, принимает меры по повышению безопасности военных корреспондентов.

RSF имеет 10 международных бюро (в Берлине, Брюсселе, Женеве, Мадриде, Монреале, Нью-Йорке, Стокгольме, Тунисе, Вене и Вашингтоне, округ Колумбия), штаб-квартира организации находится в Париже, а около 150 корреспондентов «Репортеров без границ» работают на всех пяты континентах.