Европу беспокоят избирательное правосудие и нарушения прав человека в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, об этом министр заявил сегодня во время дискуссии на заседании Совета иностранных дел ЕС о дальнейших отношениях с Украиной.

"Мы считаем, что критический диалог лучше, чем изоляция", - заявил словацкий министр.

Вместе с тем М.Лайчак отметил, что избирательное правосудие и нарушения прав человека остаются вопросами, которые вызывают обеспокоенность в Европе и которые могут иметь негативные последствия для Киева.

"Могут быть конкретные негативные последствия, в том числе для подписания и ратификации Соглашения об ассоциации", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет иностранных дел ЕС обсудил вопросы будущего Соглашения об ассоциации с Украиной и вопросы посещения украинских матчей финальной части чемпионата Европы по футболу. Никакого решения министрами принято не было.