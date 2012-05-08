Под фотографом, погибшим в Москве, оборвалась пожарная лестница

Об этом сообщил РИА Новости друг погибшего.

В воскресенье в центре Москвы проходила акция оппозиции. Следственный комитет РФ сообщил, что мужчина 1986 года рождения поднялся с фотоаппаратом по пожарной лестнице одного из домов, чтобы сфотографировать шествие, секция лестницы обрушилась, он сорвался и погиб. По данным следствия, при нем не было удостоверения какого-либо СМИ, мужчина был фотографом-любителем.

По словам собеседника агентства, молодой человек переехал жить и работать в Москву месяц назад. В Глазове он жил с матерью.

Семенов был так называемым "руфером" (от английского roof, крыша - увлечение, связанное с проникновением на городские крыши и фотографированием видов, которые с них открываются). Он вел блог в "Живом журнале" и выкладывал свои фотографии в социальной сети "ВКонтакте".