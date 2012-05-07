Во второй тур президентских выборов в Сербии вышли Тадич и Николич
09:24, 07 мая 2012Мир
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Борис Тадич опережает своего соперника приблизительно на 2%.
Победитель первого тура выборов Борис Тадич
Во второй тур президентских выборов в Сербии вышли бывший Президент страны, лидер Демократической партии Борис Тадич и глава националистической Сербской прогрессивной партии Томислав Николич.
По неофициальным данным, сторонник евроинтеграции Б.Тадич опережает своего соперника примерно на 2%, сообщает радио «Свобода».
Та же ситуация – и на парламентских выборах. Как ожидается, партия Б.Тадича вступит в коалицию с социалистами, занявшими третье место.
Состав нового правительства определится после второго тура президентских выборов, назначенных на 20 мая.
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