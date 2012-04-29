Американские ответчики по иску Тимошенко просят оставить их в покое

Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.



Иск был изначально подан к компании "РосУкрЭнерго" и ее владельцу Дмитрию Фирташу, но потом список ответчиков значительно пополнился - в нем оказались десять граждан Украины, а также зарегистрированные в США компании и американские граждане, среди которых политтехнолог действующего президента Украины Пол Манафорт.



Ходатайство об отклонении иска подала американская часть ответчиков, представленная компаниями CMZ Ventures, Dynamic Group, Barbara Ann Holdings. Также среди них значится Брэд Заксон (Brad Zackson), фигурирующий в документах как помощник Фирташа.



Американские граждане и компании из США, отмечают заявители ходатайства, не имеют отношения к выдвинутым обвинениям и указаны в качестве соответчиков лишь с одной целью - чтобы Нью-йоркский суд все-таки принял иск к рассмотрению.



Как сообщал УНИАН (В Нью-Йорке слушается иск Тимошенко к Фирташу, Пшонке, Могилевичу и другим) в списке значатся, в частности, министр топлива и энергетики Юрий Бойко, глава Службы безопасности (на время подачи иска) Валерий Хорошковский, генпрокурор Виктор Пшонка, Семен Могилевич, которого разыскивает американское ФБР, первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, следователь Генпрокуратуры Александр Нечвоглод, прокурор Лилия Фролова - представитель государственного обвинения на судебном процессе против Тимошенко.



Иск подан от имени самой Тимошенко, группы оппозиционеров, которые находятся либо под следствием, либо в заключении, а также от имени украинского народа, "интересы которого ущемлены", отметил адвокат истцов.



В иске отмечается, что политические преследования на Украине являются частью сложной схемы, разработанной для отмывания денег за рубежом, в частности - в США, а также для взяток украинским чиновникам. Утверждается, что официальные власти Украины ведут репрессии против тех, кто выступает против сложившейся коррупционной системы.