В Нью-Йорке слушается иск Тимошенко к Фирташу, Пшонке, Могилевичу и другим

В федеральном суде Нью-Йорка в пятницу вечером прошли первые слушания по иску экс-премьера Украины Юлии Тимошенко против компании "РосУкрЭнерго", ее владельца Дмитрия Фирташа, а также целого ряда ответчиков, обвиняемых в коррупции, мошенничестве и нарушении прав человека, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск будет рассматриваться в рамках пилотного проекта, направленного на унификацию производства по сложным гражданским международным делам. Судья Элисон Натан сообщила, что, возможно, судьбу принятия иска к судопроизводству определит высшая инстанция - верховный суд.

Один из адвокатов ответчиков сразу заявил суду ходатайство об отклонении иска по причине юрисдикции. "Все, описанное в иске, не имеет никакого отношения к США. События происходят на территории суверенного государства, не существует механизма исполнения решений суда США на территории других стран. Это в большей мере внутреннее политическое противостояние, нежели вопрос права", - заявил адвокат.

Со своей стороны представитель Тимошенко из конторы McCallion&Associates сообщил суду, что в числе ответчиков фигурируют 10 граждан Украины и 6 граждан или компаний США.

В списке значатся, в частности, министр топлива и энергетики Юрий Бойко, глава службы безопасности Валерий Хорошковский, генпрокурор Виктор Пшонка, Семен Могилевич, которого разыскивает американское ФБР, первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, следователь Генпрокуратуры Александр Нечвоглод, прокурор Лилия Фролова - представитель государственного обвинения на судебном процессе против Тимошенко.

В списке американских ответчиков фигурирует политтехнолог Виктора Януковича - Пол Манафорт.

Иск подан от имени самой Тимошенко, группы оппозиционеров, которые находятся либо под следствием, либо в заключении, а также от имени украинского народа, "интересы которого ущемлены", отметил адвокат истцов.

В иске отмечается, что политические преследования на Украине являются частью сложной схемы, разработанной для отмывания денег за рубежом, в частности - в США, а также для взяток украинским чиновникам. Утверждается, что официальные власти Украины ведут репрессии против тех, кто выступает против сложившейся коррупционной системы.