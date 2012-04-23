Крайне правые получили очень высокий результат на выборах во Франции

01:10, 23 апреля 2012
Мир
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, лидер партии "Национальный фронт", выступила на митинге перед своими сторонниками, передает телеканал TF1.

Марин Ле Пен утверждает, что теперь ничего не будет как прежде

М.Ле Пен, набравшая около 20% голосов и ставшая, таким образом, третьей среди кандидатов в президенты, сообщила в своем обращении "ко всем истинным патриотам Франции", что "битва за страну только начинается".

"Что бы ни случилось в ближайшие две недели, ничто уже не будет, как прежде, - заявила она. - Нам удалось подорвать монополию партии финансистов и мультинационалистов. "Национальный фронт" был и остается единственной по-настоящему свободной партией".

М.ле Пен также сообщила о своем предстоящем выступлении 1 мая, в котором она планирует изложить политическую программу на ближайшее будущее.

"Национальный фронт" - ультраправая партия, выступающая за выход страны из НАТО и введение жесткой антииммиграционной политики, отмечает РосБизнесКонсалтинг. Результат М.Ле Пен в первом туре оказался неожиданно высоким и стал рекордным для ее партии.

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Со своей стороны Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции от партии "Левый Фронт", набравший около 11% голосов в первом туре, призвал своих сторонников во втором туре голосовать против Саркози, передает Associated Press.

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