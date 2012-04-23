Крайне правые получили очень высокий результат на выборах во Франции

М.Ле Пен, набравшая около 20% голосов и ставшая, таким образом, третьей среди кандидатов в президенты, сообщила в своем обращении "ко всем истинным патриотам Франции", что "битва за страну только начинается".

"Что бы ни случилось в ближайшие две недели, ничто уже не будет, как прежде, - заявила она. - Нам удалось подорвать монополию партии финансистов и мультинационалистов. "Национальный фронт" был и остается единственной по-настоящему свободной партией".

М.ле Пен также сообщила о своем предстоящем выступлении 1 мая, в котором она планирует изложить политическую программу на ближайшее будущее.

"Национальный фронт" - ультраправая партия, выступающая за выход страны из НАТО и введение жесткой антииммиграционной политики, отмечает РосБизнесКонсалтинг. Результат М.Ле Пен в первом туре оказался неожиданно высоким и стал рекордным для ее партии.

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Со своей стороны Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции от партии "Левый Фронт", набравший около 11% голосов в первом туре, призвал своих сторонников во втором туре голосовать против Саркози, передает Associated Press.