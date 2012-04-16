Белорусские спецслужбы приняли российскую КВНщицу за террористку

Как сообщает сайт « Хартия-97 », об этом девушка сообщила в интервью « Комсомольской правде ».

«Я ехала с флажками для группы поддержки. Спустилась в метро, под мышкой – пятьдесят флажков, в руках – планшет, фотографировала достопримечательности. Тут ко мне подошли несколько мужчин и объявили о том, что я задержана», - сказала девушка.

Выяснилось, что ее задержали из-за флажков, приняв за активистку оппозиции. Когда напуганная девушка объяснила, что никаких претензий к Президенту Беларуси Александру Лукашенко не имеет, ей предъявили второе обвинение – она фотографировала минские здания с целью их заминировать.

«Я сначала отшучивалась, думала, они меня разыгрывают, но когда зашли шесть мужчин и начали меня буквально допрашивать, стало не до шуток», - сказала она.

На все оправдания девушки сотрудники спецслужбы отвечали одно: «Мы вам не верим».

Чтобы проверить показания задержанной, сотрудники КГБ выехали на квартиру, где проживали все участницы команды КВН. Они переписали данные их паспортов и сообщили, что теперь, как только девушки снова приедут в Минск, они попадут под пристальное наблюдение спецслужбы.