Сторонники объединения с Румынией прошли по Кишиневу маршем

Сторонники объединения Молдавии с Румынией в лице представителей национального совета объединения Молдавии и Румынии и ассоциации Actiunea-2012 ("Действие-2012") провели в воскресенье марш по центральной магистрали Кишинева по случаю дня объединения Бессарабии с Румынией, состоявшегося 27 марта 1918 года, сообщает корреспондент РИА Новости.

Более 500 унионистов, размахивая флагами румынского государства и Молдавии, скандируя лозунги "Великая Румыния!" и другие, призывающие к объединению Молдавии с Румынией, прошли маршем по центральной магистрали Кишинева к бульвару Штефан чел Маре.

Среди них были и граждане Румынии, сообщили информированные источники.

Маршу унионистов попытались противостоять представители партии "Патриоты Молдовы", но они были оттеснены местной полицией с маршрута движения колонны.

Выступившие накануне против проведения марша пророссийские объединения партия коммунистов Молдавии и партия социалистов ограничились только словесными протестами.