Талибы подтвердили, что тулузский террорист готовился в их лагере

Представитель пакистанских талибов заявил сегодня, что Мохамед Мэра, который убил 7 людей на юго-востоке Франции, проходил подготовку в тренировочном лагере в Пакистане, возле границы с Афганистаном.

Лицо, которое сообщило это агентству «Рейтер», назвалось представителем фракции «Джандола» группировки «Терик-е-талибан Пакистан в Северном Вазиристане».

При этом он отметил, что никакой информации о нападениях Мэра во Франции у него нет, и это никак не было связано с их организацией.

Глава французской внутренней разведки сообщил, что нет никаких данных о принадлежности Мэра к какой-либо радикальной исламской группировке.

Как сообщалось, 19 марта неизвестный открыл стрельбу возле еврейской школы Ozar Hatorah во французском городе Тулуза, когда родители приводили своих детей до начала учебного дня. Погибло 4 людей.

Сам «тулузский террорист» погиб во время второго штурма дома, в котором он забаррикадировался.

Тиждень