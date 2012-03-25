Талибы подтвердили, что тулузский террорист готовился в их лагере
Представитель пакистанских боевиков заявил, что Мохамед Мэра, проходил подготовку в тренировочном лагере в Пакистане, возле границы с Афганистаном
Представитель пакистанских талибов заявил сегодня, что Мохамед Мэра, который убил 7 людей на юго-востоке Франции, проходил подготовку в тренировочном лагере в Пакистане, возле границы с Афганистаном.
Лицо, которое сообщило это агентству «Рейтер», назвалось представителем фракции «Джандола» группировки «Терик-е-талибан Пакистан в Северном Вазиристане».
При этом он отметил, что никакой информации о нападениях Мэра во Франции у него нет, и это никак не было связано с их организацией.
Глава французской внутренней разведки сообщил, что нет никаких данных о принадлежности Мэра к какой-либо радикальной исламской группировке.
Как сообщалось, 19 марта неизвестный открыл стрельбу возле еврейской школы Ozar Hatorah во французском городе Тулуза, когда родители приводили своих детей до начала учебного дня. Погибло 4 людей.
Сам «тулузский террорист» погиб во время второго штурма дома, в котором он забаррикадировался.