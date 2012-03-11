Британцам запретили носить крестики на работе

Христианам не стоит надевать крестик на работу, говорится в решении кабинета министров Великобритании, о котором сообщает The Telegraph.

Как передает Газета.Ru, в документе, попавшем в распоряжение газеты, говорится, что ношение крестиков не является обязательным требованием к верующим христианам, в связи с чем работодатели могут запретить их использование своим работникам. Кроме того, работодатели могут увольнять сотрудников, которые будут настаивать на своем праве носить крестик.

Заявление кабинета министров появилось на фоне судебного процесса, в котором стюардесcа British Airways Надя ЭВЕЙДА и медсестра Ширли ЧАПЛИН пытаются доказать факты дискриминации со стороны своих работодателей, запретивших им носить крестик в рабочее время. Женщины намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как отмечает издание, право христиан на ношение крестика на работе защищено 9-й статьей Европейской конвенции по правам человека, где говорится о всеобщем праве на свободу мысли, совести и религии.

Решение правительства вызвало ожесточенную критику со стороны видных представителей церкви. Среди прочих, документ осудил лорд КЭРИ, бывший архиепископ Кентерберийский, по мнению которого, решение является очередным примером давления на христиан.