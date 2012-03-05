В Москве полиция жестко подавляет несанкционированную акцию оппозиции

В Москве полиция жестко подавляет несанкционированную акцию протеста возле ЦИК.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Как только появляются протестующие и разворачивают флаги и транспаранты, их мгновенно задерживают. Среди других протестантов был задержан известный писатель и оппозиционный деятель Эдуард ЛИМОНОВ.

К началу акций протеста полиция в основном была сосредоточена на блокировании журналистов: их окружали и жестко прижимали к какой-то из стен домов на Большом Черкасском переулке. Наличие журналистских удостоверений никак не влияло на действии правоохранителей.

По сообщению журналистов, на данный момент задержаны около пятидесяти людей.