В Москве полиция жестко подавляет несанкционированную акцию оппозиции
18:01, 05 марта 2012Мир
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На данный момент задержаны около пятидесяти людей
|Эдуард Лимонов
Об этом сообщает «Эхо Москвы».
Как только появляются протестующие и разворачивают флаги и транспаранты, их мгновенно задерживают. Среди других протестантов был задержан известный писатель и оппозиционный деятель Эдуард ЛИМОНОВ.
К началу акций протеста полиция в основном была сосредоточена на блокировании журналистов: их окружали и жестко прижимали к какой-то из стен домов на Большом Черкасском переулке. Наличие журналистских удостоверений никак не влияло на действии правоохранителей.
По сообщению журналистов, на данный момент задержаны около пятидесяти людей.
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