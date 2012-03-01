Саммит ЕС начинается сегодня в Брюсселе

Ускорение экономического роста - такая амбициозная цель саммита ЕС, который начинается сегодня в Брюсселе. Как сообщает Немецкая волна, одна из главных тем саммита – подписание так называемого фискального пакта, который предусматривает более тесную координацию национальных экономических политик и увеличение контроля между странами-членами ЕС. Каждое государство, подписавшее это соглашение, обязывается внести в свое национальное законодательство так называемые «долговые тормоза».

Конкретно это значит: дефицит бюджета должен составлять максимум 0,5 процента валового внутреннего продукта страны. Общая задолженность не должна превышать 60 процентов ВВП. Если страна отступает от этих целей, то начинают действовать автоматические механизмы коррекции.

Фискальный пакт должен вступить в силу с 1 января 2013 года, если до той поры государства ратифицируют его. Великобритания и Чехия не хотят одобрять это соглашение, а Ирландия намерена вынести его на всенародный референдум.