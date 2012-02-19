В Эстонии исчезла последняя «русская» партия

Очередной съезд Социал-демократической партии Эстонии в воскресенье окончательно утвердил объединение СДПЭ с Русской партией Эстонии, сообщает DELFI. За то, чтобы поддержать подписанный лидерами СДПЭ Свеном Миксером и РПЭ Станиславом Черепановым 12 января договор об объединении двух партий, в воскресенье проголосовали 383 делегата съезда. Против объединения выступили четверо, воздержались от голосования девять делегатов.

Таким образом, в Эстонии исчезает последняя партия со словом "русская" в названии.