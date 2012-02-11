Организаторов забастовки полиции арестовали в течение часа

Власти Бразилии арестовали организаторов забастовки полицейских и пожарных, требовавших увеличения заработной платы. В общей сложности аресту подверглись около 60 человек, еще 252 участника подверглись дисциплинарному взысканию, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на France24.

До трети личного состава военной и гражданской полиции Рио-де Жанейро, а также службы пожарной охраны города накануне не вышли на службу после начала забастовки. В течение всего лишь часа после начала акции прошла волна арестов.

Причиной суровых мер стал печальный опыт бразильского города Сальвадор, где недавняя забастовка полиции привела к удвоению числа убийств.



