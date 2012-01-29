Умер бывший Президент Италии

Бывший Президент Италии, пожизненный сенатор Республики Оскар Луиджи Скальфаро скончался сегодня в Риме на 94-м году жизни.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили в парламенте республики.

"Оскар Луиджи Скальфаро оставил заметный след в демократической истории страны. Он всегда был примером последовательности и духовной целостности. Будучи Президентом, он уверенно вел себя в самые непростые моменты", - говорится в обращении нынешнего Президента Италии Джорджо НАПОЛИТАНО.

О.Скальфаро родился 9 сентября 1918 года в северном городе Новара. Он окончил факультет юриспруденции в престижном Католическом университете в Милане.

О.Скальфаро занимал все три высших поста в итальянской иерархии власти: он был спикером нижней и верхней палат парламента, а в 1992 году его избрали Президентом. После окончания президентского срока в 1999 году он автоматически стал пожизненным сенатором и участвовал во всех консультациях во время правительственных кризисов, включая последний в ноябре прошлого года, когда в отставку с поста премьера ушел Сильвио БЕРЛУСКОНИ.