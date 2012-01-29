Британия выведет войска из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подтвердил, что все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана к концу 2014 года, сообщает Радио Свобода.



На встрече в пригороде Лондона с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, который прибыл в Британию с визитом, Кэмерон отметил, что и после вывода войск его страна будет поддерживать Афганистан и настроена на "долгосрочное партнерство" с Кабулом. Сейчас в Афганистане в составе международных сил размещены более 9 тысяч британских военнослужащих.



Накануне президент Франции Николя Саркози на встрече с Карзаем заявил, что Франция выведет свои войска на год раньше, чем планировалось. Французские военнослужащие покинут Афганистан уже к концу 2013 года.



Соединенные Штаты ранее заявляли, что к концу 2014 года должна завершиться передача ответственности за безопасность в Афганистане от международных сил - местной армии и правоохранительным органам.