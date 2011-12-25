Полицейский пожелал подчиненным на Рождество... «невероятного» секса

Начальника полиции португальского города Коимбра временно отстранили от работы после того, как он разослал своим подчиненным по электронной почте поздравления с наступающим Рождеством, в котором пожелал им насыщенной сексуальной жизни.

"Довольно пустых и неискренних слов. На самом деле я от всей души хочу пожелать вам невероятных сексуальных отношений, веселой и счастливой жизни, много работы и достойной зарплаты", - говорилось в электронной открытке от Евклида Сантоса.

Кроме собственно текста поздравительное письмо содержало и фотографию с изображением полуобнаженных девушек.

Как выяснилось, Сантос отправил рождественскую открытку ошибочно - видимо, она предназначалась не подчиненным, а кому-то другому.

Буквально через несколько минут после отправки поздравления с пожеланиями хорошего секса глава полиции Коимбры отправил всем сотрудникам новое письмо, в котором предупредил об ошибке.

Тем не менее, отправка извинений не спасла Сантоса от дисциплинарных санкций. Чиновники признали, что его поступок бросает тень на престиж муниципалитета и является серьезным нарушением служебной этики.

Вскоре мэр Коимбры Жоао Барбоза де Мело примет окончательное решение о дальнейшей судьбе главы полиции города.

ТСН