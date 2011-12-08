Акцию протеста в Москве гонят с площади Революции из-за «Теремка»

Власти Москвы предложили перенести митинг оппозиции против нечестных выборов в Госдуму РФ 10 декабря с площади Революции на Болотную площадь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Левого фронта».

«8 декабря правительство Москвы связалось с организаторами митинга, предложив перенести мероприятие с площади Революции на Болотную в связи с тем, что изначально выбранная площадка не вместит всех желающих», - говорится в сообщении.

По данным «Левого фронта», на данный момент в социальных сетях выразили желание принять участие в акции более 50 тысяч человек.

Также сообщается, что заявители митинга готовы рассмотреть такой вариант при условии, что правительство Москвы согласует мероприятие на Болотной площади в кратчайшие сроки и количеством от 10 тысяч до 20 тысяч человек. В противном случае организаторы не готовы согласиться на предложение правительства и будут проводить митинг там, где он уже согласован.

В то же время, пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы распространила сообщение, что 10 декабря на площади Революции откроется первый в мире Ледовый театр. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть сказку «Теремок».

Как сообщал УНИАН, власти российской столицы согласовали проведение акций оппозиции на площади Революции с участием не более 300 человек.