Израиль готовит удар по Ирану в секрете от США

Израиль держит в секрете от США свои планы возможной атаки на ядерные объекты Ирана. Страна отказалась дать гарантии президенту Бараку Обаме, что предупредит Вашингтон заранее об ударе по иранской ядерной инфраструктуре.

"Это усилило опасения по поводу того, что Израиль самостоятельно планирует операцию и проведет атаку уже будущим летом", - пишет лондонский еженедельник Sunday Telegraph.

"Обама получил отказ, когда в минувшем октябре потребовал от Израиля предоставления конфиденциальных гарантий, что удар по Ирану не будет предпринят без своевременного уведомления Белого дома. Это говорит о том, что Израиль больше не добивается разрешения со стороны Вашингтона на свои действия относительно Тегерана", - цитирует английских коллег газета Сегодня.

При этом еженедельник утверждает, что "Израиль потерял надежду на возможность найти дипломатическое решение" в отношении ядерной энергетической программы Ирана. Еженедельник также сообщает, что две недели назад Израиль провел испытание баллистической ракеты, способной достичь иранской территории. Это первое подобное испытание с 2008 года.

Согласно опубликованным ранее данным источников в британской разведке, Израиль может атаковать Иран ближе к Рождеству или Новому году.