В Греции привели к присяге новое правительство

В Греции приведено к присяге временное правительство во главе с премьер-министром Лукасом ПАПАДИМОСОМ.

Таким образом, завершился правительственный кризис, продолжавшийся неделю, сообщает Радио «Свобода».

Главная задача нового правительства - добиться одобрения парламентом пакета финансовой помощи, разработанного Европейским Союзом.

Как считают в Брюсселе, получение Афинами этой помощи в сочетании со строгими мерами экономии позволит Греции избежать банкротства и удержаться в еврозоне.

Наряду с упорядочением финансовой ситуации в Греции, правительству Л.ПАПАДИМОСА предстоит подготовить условия для проведения всеобщих выборов, которые, как сообщалось ранее, могут состояться в феврале будущего года.

В новом правительстве ряд постов сохранен за представителями Социалистической партии ушедшего в отставку Георгиоса ПАПАНДРЕУ. В частности, министром финансов остался Евангелос ВЕНИЗЕЛОС.

Как сообщал УНИАН, раскол в греческом правительстве произошел после того, как Г.ПАПАНДРЕУ 31 октября предложил провести всенародный референдум по плану выведения страны из долгового кризиса (согласно этому плану, Греция обязуется принять жесткие меры по сокращению государственных расходов в обмен на списание части долга и предоставление новых кредитов).

Ряд министров выступили против референдума, опасаясь, что население может не поддержать план, что будет иметь серьезные последствия для отношений Греции с Евросоюзом.

В ЕС пригрозили, что если греки откажутся от предложенных мер, то не получат больше кредитов, и само членство Греции в еврозоне окажется под вопросом.