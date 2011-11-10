Генсек НАТО: Грузия непременно станет членом альянса

Решение Бухарестского саммита НАТО в 2008г. о вступлении Грузии в Североатлантический альянс остается в силе. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси сообщил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Грузия непременно станет членом НАТО", - сказал он.

По его словам, Грузия приблизилась к Североатлантическому альянсу успешным проведением реформ в разных областях. "Прогресс действительно налицо, хотя определенная работа еще должна быть проведена. Именно поэтому я не могу назвать точного срока членства Грузии в НАТО. Это будет зависеть от дальнейшего прогресса", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Отвечая на вопрос, влияет ли позиция России на решение НАТО по принятию Грузии в свои ряды, генсек альянса заметил, что государство, не являющееся членом блока, не имеет права вето на расширение альянса. "Я хочу подчеркнуть, что политика открытых дверей НАТО основана на фундаментальном принципе - любое суверенное государства вправе самостоятельно решать, вступать ли ему в альянс", - сказал генсек.

Он также заявил, что политика открытых дверей НАТО не направлена против кого бы то ни было: "Напротив, мы хотим позитивного сотрудничества с Россией".

А.Расмуссен также подчеркнул "большую и неоценимую роль" грузинских военных в операциях НАТО в Афганистане: "Это лучшее доказательство того, что обязательства Грузии, взятые перед НАТО, выполняются".

Он еще раз подтвердил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.

А.Расмуссен поздравил Грузию с принятием решения о вступлении России в ВТО. По его мнению, это будет способствовать развитию свободной торговли и произойдет "параллельно с нашей амбицией подключить Россию к конструктивному экономическому, политическому сотрудничеству и к сотрудничеству в сфере безопасности". "Мы также приветствуем достигнутое в Швейцарии соглашение, по которому международные наблюдатели разместятся на границах Грузии", - заявил генсек НАТО.