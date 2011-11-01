Умерла мать Хиллари Клинтон

Скончалась 92-летняя мать Госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН Дороти Родэм.

Как сообщает Gazeta.ru, Д.Родэм умерла в одной из больниц Вашингтона в окружении своей семьи.

Из-за ухудшения состояния ее здоровья в последние дни Х.КЛИНТОН отменила запланированные поездки в Лондон и Стамбул, чтобы быть рядом с матерью.

Д.Родэм избегала внимания прессы и редко давала интервью. Исключением стал период 2008 года, когда Х.КЛИНТОН боролась на праймериз за право участвовать в президентских выборах США от Демократической партии. Тогда Д.Родэм несколько раз появлялась вместе с дочерью на мероприятиях, посвященных проблемам женщин, сообщает издание.